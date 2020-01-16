居里轟50分揚威明星賽 破三分紀錄兼首膺MVP 領占士隊挫杜蘭特隊

本屆明星賽先後有3將因傷退出，經補選後合共7人首次入選，昨開戰前再有勒邦占士隊的米曹因病避戰。即使陣容幾經波折，不過勒邦占士隊是役有金州勇士球星史堤芬居里手感火熱，身為NBA總三分王的他，前日雖未有參加三分賽，但昨仗個人表演「三分雨」，半場射入8記三分，全場三分27投16中，攻入全場最高50分，打破明星賽歷來多項單場三分球投射及命中紀錄。

獎項以高比命名 咖喱仔：無比榮幸

在近年為紀念已故傳奇高比拜仁而改制後，是役兩軍戰畢3節，由杜蘭特隊以139：138領先，雙方末節先取領先一方加象徵高比戰衣的24分為勝，最終勒邦占士以後仰跳投射入奠勝球，領勒邦占士隊以163：160挫杜蘭特隊。

33歲的「咖喱仔」賽後獲膺明星賽MVP，生涯首獲此獎的他表示：「這是完美的結局，這獎項別具意義，是向已故的高比和他二女詹納的致意，我為此感到無比榮幸。」

半場致敬75球星 米高佐敦現身

由於今季為NBA踏入第75周年，聯盟於明星賽半場休息時，舉行了「NBA 75大球星」表揚儀式，其中在世並出席的共有45人，包括「波神」米高佐敦，惟這名一代籃壇球王因旗下賽車隊昨出戰地通拿500賽事，因而缺席了賽前的大合照，最終在半場前才乘搭私人飛機趕上儀式兼壓軸登場。

CP3手指骨折 勢緣盡餘下常規賽

另外，今屆因傷退出明星賽的鳳凰城太陽球星「CP3」基斯保羅，據報因右手拇指撕裂性骨折，需養傷6至8周，緣盡餘下常規賽。目前太陽以48勝10負高踞西岸榜首，出線季後賽高唱入雲，料該名36歲星將或至季後賽首圈才復出。

（NBA明星賽）