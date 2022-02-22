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2022年2月22日星期二
法甲舊將駕車迎里爾 傷兵潮困擾 施華領銜經驗制勝
祖雲變卦冀戴巴拿續約 列經理人棄佣金條件
艾蘭加遭掟銀 英足總調查
韋舒亞投丹超隊 周薪僅5萬
奧巴美揚領巴塞雙殺華倫 本世紀首人四大聯賽「戴帽」
國際米蘭吞敗無緣返榜首 細恩批表現難以爭標
羅拔仔起孖 拜仁掃雷返勝軌
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體壇快訊：艾卡拉斯膺500級賽最年輕冠軍
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【明報專訊】（請看附圖）
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