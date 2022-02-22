祖雲變卦冀戴巴拿續約 列經理人棄佣金條件

祖雲達斯將於明晨歐聯16強首回合作客「黃色潛艇」維拉利爾。「斑馬兵」雖在上月的冬季轉會窗動作不少，但近期成績一般，會方據報改變主意，與此役因肌肉受傷避戰的保羅戴巴拿簽新約，條件是他的經理人放棄佣金。

保羅戴巴拿與祖雲達斯據報於去年10月，已就新約達成年薪800萬歐元（約7070萬港元）加浮動條款200萬至300萬歐元的協議，卻因這名阿根廷國腳前鋒屢次受傷，以及表現未如理想，令會方猶豫不決。

「斑馬兵」上月從費倫天拿簽入杜辛華荷域，但這名塞爾維亞隊前鋒在「地標」戰入球後，近3場掛帥均「食白果」，遂令祖雲再考慮留用將於6月尾約滿的戴巴拿，而開出的最新條件是其經理人須放棄佣金。

無緣征黃潛 莫拉達勢擔正

另外，近期受傷的祖雲守將邦路斯及中場盧卡斯柏歷堅尼昨已復操，或可趕及隨隊征戰，但另一中場拉比奧特在訓練中被撞傷，或與後防老將基亞連尼一同缺陣，而艾華路莫拉達則有望擔正攻堅。

「黃色潛艇」方面，在歐聯和西甲共入9球的前鋒謝列特摩蘭奴勢續缺陣，但未必影響球隊攻力，事關荷蘭籍前鋒丹祖馬在上場聯賽，作客大勝CF格蘭納達時重拾射門鞋兼獨取3球，或可寄予厚望。