法甲舊將駕車迎里爾 傷兵潮困擾 施華領銜經驗制勝

車路士vs.里爾 now643台 - 明晨04：00直播

車路士較早前以歐洲冠軍身分出席在阿聯酋舉行的世冠盃，結果不負所託，在決賽挫彭美拉斯奪標，但領隊杜曹指因回程航班的冷氣過凍，導致6名球員身體不適，而日前重返英超表現亦一般，僅以1球險勝水晶宮。而球隊目前續受「十字軍」影響，左翼衛芝維爾早已收咧外，中場美臣蒙特亦肯定缺陣，赫臣奧杜爾則上陣成疑，至於右翼衛列斯占士則據報已可單獨操練，但最快要在下周日英格蘭聯賽盃決戰利物浦才有望復出，故此勢令曾在法甲征戰的幾名隊友，在明晨之戰任道重遠。

未打針藍戰士料次回合可征戰

昔日在法甲落班的藍戰士有艾斯派古達、中堅堤亞高施華、馬蘭沙亞、中場尼高路簡迪及門將艾度亞文迪，其中以曾助巴黎聖日耳門（PSG）七奪法甲冠軍的施華最負盛名，而他過去10次面對里爾的成績是9勝1負；曾先後效力蘭斯及雷恩的文迪，則歷來對陣里爾5仗錄得4和1負，不敗率達八成，而車路士亦曾在2019年的歐聯分組賽兩遇里爾，均以2：1取勝。

另外，在法國政府近日頒布有條件放寬境外接種疫苗規定，意味屆時仍未打針的車仔球員，只要獲得豁免權，下月中次回合仍可隨隊出征。

里爾表現走樣 兩射手啞火添憂

里爾去季法甲力壓PSG封王，但今季嚴重走樣，現只排第11，今次亦是該會15年來首次躋身歐聯16強。里爾不乏曾在英球壇立足的球員，如守將荷西方迪、中場連拿度辛捷士、賓艾化及前鋒安祖高美斯等，但料僅得方迪是役「擔正」。此外，球隊兩大鋒線近期均陷入球荒，其中在歐聯已入3球的加拿大國腳約拿芬大衛，踏入2022年在法甲上陣6次零入球，36歲的土耳其國腳布拉卡爾馬斯近5輪聯賽亦「食白果」，面對經驗老到的車仔防線，想重拾射門鞋並非易事。

（歐聯消息）