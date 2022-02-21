曼聯玫瑰打吡險勝守第4 馬古尼頭槌開齋 卡尼老孫平紀錄領熱刺緊追

曼聯此仗意外地以中場連格今季英超首次擔正，右閘雲比沙卡則缺陣逾一個半月後首次上陣。曼聯中場保羅普巴上半場表現活躍，先是射地波被列斯聯門將梅斯利亞沒收，其後傳中予基斯坦奴朗拿度（C朗）近射，卻被梅斯利亞擋出。34分鐘，哈利馬古尼接應勞基梳爾開出角球頂入開齋，今季首於英超建功。補時階段，曼聯翼鋒查頓辛祖右路傳中予中場般奴費南迪斯頭槌建功，曼聯以2：0領前上半場。

連格首正選 費特後備建功

兩軍下半場接戰，列斯聯換入翼鋒拉芬夏比洛尼加強攻力。53分鐘，列斯聯翼鋒洛迪高左路傳中疑因「撻Q」變笠死曼聯門將迪基亞；1分鐘後，比洛尼接應傳中近射得手追和2：2，卻被曼聯後備上陣僅3分鐘的中場費特，在70分鐘窄位射成3：2，加上小將艾蘭加埋齋鎖定4：2勝局，聯賽兩連捷後坐穩四哥之位。

而熱刺昨晨挑戰榜首的曼城，開賽4分鐘有韓國隊前鋒孫興慜助攻新兵古路施夫斯基開紀錄，曼城中場根度簡再於33分鐘追平。曼城在下半場狂攻，但難阻孫興慜在59分鐘再獻助攻，由哈利卡尼射入。熱刺至補時兩分鐘失12碼，被曼城的馬列斯操刀再次追平，但隨即由古路施夫基斯貢獻助攻，卡尼梅開二度以3：2絕殺對手，結束英超三連敗，亦令曼城15場不敗走勢告終。

孫興慜卡尼36次炮製入球平紀錄

熱刺23戰得39分，較多踢3場排第4的曼聯少7分，曼城以26戰63分續居首。孫興慜與卡尼第36次合力炮製入球，追平林柏特與杜奧巴昔日的英超紀錄，卡尼於94分25秒入球，更是2009年效力曼聯的奧雲之後，對陣曼城最遲的致勝球。卡尼稱與孫興慜互相了解，是平紀錄的關鍵，孫興慜說：「我們等了這歷史時刻很久，卡尼季初很努力，卻陷入球荒，我曾經為他傷心，現在我們做到了，能與他合作是一大榮譽。」阿仙奴則藉伊美路維及布卡約沙卡建功，以2：1勝賓福特，暫多熱刺3分。