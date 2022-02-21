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2022年2月21日星期一
暖化雪不足 造雪辦奧陷兩難 選手：冰狀雪面添危機 學者質疑耗水難持續
機械人疫下負重任 飯堂一腳踢減風險
美促辦花滑頒獎禮遭駁回 IOC拒補發獎牌
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占士不抗拒返騎士 盼退役前與子當隊友
體壇快訊：鄭鐵男世盃8強止步
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紅軍反勝追城 沙拿150球隊史最快
PSG半場吞3蛋敗陣 尼馬極刑宴客淪罪人
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【明報專訊】（請看附圖）
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