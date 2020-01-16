美促辦花滑頒獎禮遭駁回 IOC拒補發獎牌

美雙人滑組合選曲被控侵權

15歲的華莉娃月初領俄羅斯奧委會稱霸團體賽，但翌日被揭去年底藥檢失敗，教練Eteri Tutberidze昨首度開腔，認為被國際奧委會主席巴赫批評無情，感到不知所措，同時感激支持者理解她。而摘銀的美國隊前天去信IOC，要求昨晚閉幕前補辦頒獎禮，CAS昨晨視像聆訊後表示維持IOC的決定。

美國隊未能帶走這面銀牌，雙人滑隊員亦官非纏身。Alexa Knierim及Brandon Frazier當時用上《日昇之屋》，與轉播賽事的美國全國廣播公司（NBC），齊遭樂隊Heavy Young Heathens控告，NBC已將片段下架。

羽生匯演獲柳鑫宇「公主抱」

一班花滑星將昨日則在匯演獻技，為美國隊贏得男子單人滑冠軍的陳巍，與日本隊「冰王子」羽生結弦分別亮相。羽生被份屬好友的中國隊冰舞男將柳鑫宇「公主抱」轉圈，引來全場歡呼。他又表示，雖然三連霸及挑戰4周半跳失敗，但今屆過後自覺更成熟。

（北京冬奧）