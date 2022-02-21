暖化雪不足 造雪辦奧陷兩難 選手：冰狀雪面添危機 學者質疑耗水難持續

札幌冀辦2030奧運

全球暖化下恐成唯一復辦城市

札幌市旅遊部門經理新居憲明上周表示，希望能繼1972年後，在2030年再辦冬奧以促進旅遊業；正面臨戰爭危機的烏克蘭原欲申辦今屆東奧，但在2014年因政局不穩而放棄，體育部長Vadym Huttsait上周亦承認有意申辦2030年冬奧，但設施及環境是最大難題。除了硬件配套，天然雪在全球暖化下對冬奧構成考驗，雪量不足在歷屆冬奧早已不罕見，1980年紐約寧靜湖冬奧首度引入造雪機製雪，2014年索契及2018年平昌分別提升人造雪用量至80%及98%。是次北京冬奧更100%依靠人造雪，利用超過100部大型造雪機及300部造雪槍，確保冬天向來乾燥的延慶及張家口賽區被白雪覆蓋。

不過，即使近年陸續有雪上賽事在全人造雪場地舉行，仍有不少運動員拒絕投下信任一票。愛沙尼亞隊女將泰莉咸形容，人造雪較天然雪更呈冰狀，導致滑雪時速度更快、更危險。美國隊代表迪根絲日前在冬奧越野滑雪女子個人自由競速賽掛銅，賽前亦表示在人造雪作賽極恐怖，「說是滑雪，但你其實在滑冰」。出戰單板滑雪的美國隊女將安達臣，在張家口賽區熟習場地後，更批評人造雪硬得可防彈，「你不會想跌倒，它就像防彈冰一樣，但我認為這已比想像中好」。

耗800泳池水量製雪 專家：最不可持續

人造雪衍生的環保問題亦受學者關注。北京當局利用管道及水渠，從鄰近水塘抽取用水至賽區的造雪機。北京冬奧組委強調，大會只抽取雨水及重用水造雪，不會對區內用水安全及生態造成影響，並配合高效節水設備，能避免浪費水資源。惟德國地理學家Carmen de Jong稱，是次冬奧造雪估計耗用多達200萬立方米的用水，相等於800個標準泳池水量，形容今屆是「最不可持續的冬奧」。

（北京冬奧）