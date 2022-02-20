牛丸覓更強挑戰 「對的事，就堅持」 領軍半年助海南女足升班

陳婉婷去年12月帶領海南瓊中升班後，在農曆新年前一個多月返港，是她人生首次相隔大半年才回港。牛丸自2019年2月離開港超球隊東方龍獅後，同年4月獲教練班同學及名宿孫雯引薦成為中國女足U16助教，3個月後升任主教練出戰女子亞少盃摘季。她執教半年後返港，卻因疫情爆發，2020年全年留港，去年才再出發，6月中在海南島瓊中黎族苗族自治縣，應瓊中女足總教練肖山邀請執教，5個月來由零開始組成女乙球隊海南瓊中。

讚球場配套草地保養勝本地足壇

身邊友人羨慕牛丸到海南工作享受陽光與海灘，她笑言瓊中位於海南中部山區見不到海，只有猛烈陽光，發展亦較落後，「瓊中沒有大型商場和連鎖店，想飲咖啡多數自己冲，亦無得call車，每日由球會專車接送教練團」。不過相比之下，球隊設施相當專業，「訓練基地是真草場球場，前年落成，每年花60萬元保養，我驚訝在這個較落後的地區，有塊咁靚的草地，較香港所有球場質素更好。好多人話我今次執教是女乙球隊，但無論訓練質素、配套和管理都很專業」。

首次帶領中國女子球會，牛丸受疫情隔離所限未能返港，生活基本是往來訓練基地，猶如長期集訓，組軍更是大挑戰，「初期長時間只得10多人練波，之後透過全國招聘選拔，球隊才有足夠球員和教練團成員」。牛丸說球隊原本由20名中學生組成，過去只是參加學界賽，並非每人都想做職業球員，她上任僅兩周已有球員離隊，加上前來選拔的實力有限，教練團曾質疑如何升班。

拉雜成軍修成正果 盼港女足邁向職業化

不過，去年12月開季後，瓊中在分組賽三連勝晉級8強，4強落後兩球下完場前扳平，再互射12碼淘汰武漢體院，拉雜成軍卻以亞軍取得女甲席位。牛丸最欣慰的是球員願意學習，「在中國女足U16執教，很多球員基本功很好，但不知何時及如何應用，往往在比賽決定做得不好。我在瓊中強調教球員『做決定』，而非反覆訓練。球員的進步在我意料之外，有點老懷安慰，亦再次提醒我在教練生涯，要堅持做自己認為對的事」。

在港度過一個多月短暫寒假，牛丸已離港到上海隔離，盛傳獲中國女子超聯球會垂青。談到香港女足發展，牛丸稱跟男足無異，不外乎有否足夠球場等硬件配套、足球人口及風氣。她認為香港女足近年發展有一定成果，有不少梯隊和區隊，香港足總亦致力舉辦活動和入校宣傳，相比4、5年前增加了女足人口，下一步需重質非重量，「香港不少女足球員有全職或要返學，訓練時間有限。將來會否有多點投資，像今季傑志女足推行半職業化？或球會安排球員有穩定兼職，從而每日固定訓練？這些並非完全無可能，但可能需數以年計的時間去改變生態」。

文：余瑋、圖：鄧宗弘