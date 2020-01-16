華莉娃避席花滑匯演返俄 獲接機獻花重拾笑容 美選手促IOC閉幕前補頒獎

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15歲的華莉娃上周四挾短節目首名出戰單人滑，於自由滑連環失準後壓力爆煲，等候成績時掩臉痛哭。她前晚離開傷心地，昨晨從北京返回俄羅斯，步出機場時見到大批支持者守候，終於重拾笑容，接過花束後揮手示意，但未有發言。華莉娃以第4名完成單人滑，完賽一刻遭教練Eteri Tutberidze批評，質問她「為何不奮鬥到最後」，國際奧委會主席巴赫亦批評這名教練令人心寒。克里姆林宮發言人前日反擊，表示教練的嚴格是高水平運動的關鍵。

陳巍未領團體賽獎牌

今偕羽生亮相匯演謝幕

華莉娃返國後勢面對去年底藥檢違規的後續，或要接受聆訊決定是否要被停賽等處罰。如其他花樣滑冰賽事一樣，首都體育館今日舉行匯演，讓排名前列的選手以最後的表演謝幕，華莉娃未獲邀參加，但在女子單人滑包辦金銀的俄籍隊友舒查巴高娃及托露索娃均會列席，與男子單人滑排第4的日本隊「冰王子」羽生結弦，以及金牌得主的美國隊星將陳巍一同領銜登場。

陳巍早前亦助美國隊贏得團體賽銀牌，但因華莉娃有份為俄奧委會奪冠，但禁藥判決待定，最終金牌誰屬未知數，國際奧委會表明不會舉行頒獎禮，據報只會派發紀念火炬代替獎牌。這名美籍華裔星將昨與隊友聯署，向巴赫發律師信要求在今晚閉幕禮前，為得獎者舉行公開的頒獎禮，否則會向國際體育仲裁法庭求助。

隋靜韓聰雙人滑摘金

中國隊增至9金 獎牌榜進佔第3

至於中國隊名將隋文靜與韓聰昨晚在雙人滑壓軸登場，做出多套動作包括拋接4周，屬16對選手唯一一隊完成此高難度動作，終獲155.47分，總分以239.88分打破世界紀錄，力壓兩對俄羅斯奧委會組合奪金。這支東道主暫以9金4銀2銅進佔獎牌榜第3，挪威隊則續以15金8銀12銅居首。而高山滑雪混合團體賽因風勢過大延至今早舉行，今日煞科日將決出最後5金。