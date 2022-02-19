體壇快訊：劉慕裳K1無緣決賽

湖人證一眉唞4周

洛杉磯湖人昨證實，日前扭傷右足踝的「一眉」安東尼戴維斯，須養傷最少4周。另外，將在下周一出戰NBA明星賽的達拉斯獨行俠球星盧卡當錫，昨於常規賽獨取49分，率軍作客以125：118挫新奧爾良塘鵝。至於聯盟今起展開全明星周，今早先上演新秀對抗賽。

尼馬征南特勢掛帥

意甲榜首AC米蘭明晨將作客榜尾的沙蘭力坦拿，上輪停賽的左閘迪奧靴南迪斯料復任正選法甲方面，榜首巴黎聖日耳門（PSG）日前在歐聯小勝皇家馬德里一戰迎來尼馬久休復出後備登場，料他明晨聯賽作客南特，有望復任正選，與美斯及基利安麥巴比攻堅。

川崎挫東京響頭炮

日職昨晚揭幕，衛冕的川崎前鋒在多摩川打吡，憑上季最有價值球員兼神射手李安度達美奧完場前奠勝，主場以1：0挫由西班牙籍新帥艾拔佩治首領軍的FC東京，打響頭炮。神戶勝利船今作客撼名古屋鯨魚；日本超級盃得主浦和紅鑽，則作客升班馬京都不死鳥。