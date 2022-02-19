俄教練冷待華莉娃 巴赫：心寒

俄府稱教練冷酷有助爭佳績 托露索娃失冠萌去意

華莉娃前晚在自由滑多個跳躍動作失平衡甚至跌倒，等候成績出爐時已激動落淚，惟教練Eteri Tutberidze未即時安慰對方，反質問她「為何停止奮鬥？」。身處北京的巴赫昨在記者會上，批評俄教練團對將近崩潰的華莉娃表現冷淡，讓人不寒而慄，「當我看見她（華莉娃）身旁最親近的人如何對待她，是多麼冷酷，看起來令人心寒。相比起安慰或協助她，你更可感受這讓人毛骨悚然的氣氛和距離」。俄總統新聞秘書佩斯科夫昨回應指：「他（巴赫）不喜歡我們教練的冷酷，但在爭取成績的體育運動中，教練冷酷是運動員獲勝的保證。我們亦看到運動員取得了勝利。」

至於華莉娃隊友托露索娃，儘管於自由滑歷史性做出5次四周跳，仍屈居另一俄將舒查巴高娃摘銀。她賽後難掩失望，在頒獎禮上疑作不文手勢，受訪時更直言過去3年緣盡錦標心灰意冷，更表明「不願再滑冰」。

烏克蘭兩將未過藥檢 勢取消成績

另外，兩名烏克蘭隊女將的藥檢樣本驗出帶有禁藥被即時禁賽，分別為越野滑雪老將卡明斯卡及雪車代表亨高，兩人均已完成本屆賽事，雖未奪獎牌，但面臨被取消成績。

（北京冬奧）