谷愛凌添金寫冬奧歷史 首人自由滑雪獨取3牌 「首感實至名歸」

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資格賽首名晉級的谷愛凌昨於決賽壓軸登場，首輪發揮即冠絕全場，以93.25分進佔首位。她在次輪與首輪一樣，以連續兩個900度轉登場，其餘動作亦穩定完成，更進一步獲得95.25分遙遙領先。她在最後一輪登場前，已因其他對手未能超越其分數鎖定金牌，喜極而泣的她跟身旁的工作人員相擁慶祝，在最後一跳未做出原定動作，改以飛躍表演慶祝勝利。衛冕的加拿大隊好手舒夏普以90.75分屈居亞軍摘銀，其隊友卡加則獲銅牌。同樣晉級決賽的中國隊代表李方慧、張可欣，則分別以第5及7名完成。

2金1銀作結 中國累計8金

谷愛凌上周已在大跳台拿下首金，周二在坡面障礙技巧賽以0.33分之差掛銀，初戰冬奧即交出2金1銀的亮麗成績，成為首名在冬奧自由式滑雪單屆取得3面獎牌的運動員。她賽後眼泛淚光說：「第一次覺得自己實至名歸，我真的憑努力贏到了，因此最後一輪決定作飛躍表演，為這次冬奧之旅畫上圓滿句號」。

將迎大學生涯 未定將來目標

這名年僅18歲的「青蛙公主」，冬奧後將於美國史丹福大學展開大學生涯，被問到會否再戰下屆米蘭冬奧，她坦言對此未有頭緒，「我仍很愛滑雪，想繼續參賽，但要視乎能否有足夠時間和資源兼顧。我會選擇做任何覺得對的事，冀身處不同崗位均能帶來正面的轉變」。

（北京冬奧）