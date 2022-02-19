平治新戰車亮相 黑帝現身闢謠 禾夫：是時候向前看

【明報專訊】世界一級方程式（F1）新賽季將於下月展開，各隊陸續公布新戰車，連續8屆車隊總冠軍平治昨發布的新戰車「W13」，換回「銀箭」標誌性的銀綠色車身，而一度傳出有意退役的7屆世界冠軍「黑帝」咸美頓，亦與新隊友羅素及領隊禾夫一同亮相。對於賽會前晚公布解僱去季煞科戰判決受爭議的賽事總監米高馬斯兼作制度改革，禾夫表示尊重決定，並認為是時候向前看，不再評論該事件。
去季F1阿布扎比站煞科戰，紅牛的韋斯塔本最後一圈戲劇性地反壓咸美頓首膺世界冠軍。由於該仗末段米高馬斯在安全車及慢車安排上出現爭議，被視為間接幫助了「韋少」後上封王，賽後平治將爭議判決上訴至國際汽車聯盟（FIA）但被駁回。
F1撒換賽事總監兼改革
增設視像裁判 檢討安全車領慢車安排
賽會經過長時間內部檢討後，終宣布解僱米高馬斯，並推行三項改革，包括成立虛擬賽事管理室，類似足球賽的VAR，利用場內鏡頭協助裁決；取消直播時公開播放賽事總監與車隊負責人的對話；競技顧問委員會將檢討安全車帶領「慢車」的安排及程序，並會在開季前落實新措施。
平治領隊禾夫昨表示：「事到如今，車隊也是時候向前看，停止談論那次爭議。」至於黑帝亦為退役傳聞闢謠，稱自己「從未打算停下來」。