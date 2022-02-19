平治新戰車亮相 黑帝現身闢謠 禾夫：是時候向前看

去季F1阿布扎比站煞科戰，紅牛的韋斯塔本最後一圈戲劇性地反壓咸美頓首膺世界冠軍。由於該仗末段米高馬斯在安全車及慢車安排上出現爭議，被視為間接幫助了「韋少」後上封王，賽後平治將爭議判決上訴至國際汽車聯盟（FIA）但被駁回。

F1撒換賽事總監兼改革

增設視像裁判 檢討安全車領慢車安排

賽會經過長時間內部檢討後，終宣布解僱米高馬斯，並推行三項改革，包括成立虛擬賽事管理室，類似足球賽的VAR，利用場內鏡頭協助裁決；取消直播時公開播放賽事總監與車隊負責人的對話；競技顧問委員會將檢討安全車帶領「慢車」的安排及程序，並會在開季前落實新措施。

平治領隊禾夫昨表示：「事到如今，車隊也是時候向前看，停止談論那次爭議。」至於黑帝亦為退役傳聞闢謠，稱自己「從未打算停下來」。