巴塞和玻放虎歸山 費倫托利斯屢失機自責落淚

今季於歐聯分組賽出局的巴塞隆拿，相隔18年再戰歐霸，昨晨迎戰拿玻里雖全場多達21次攻門，卻於29分鐘先失守，被客軍中場施連斯基禁區內補射先開紀錄。巴塞在換邊後初段，憑上月回巢的翼鋒阿達馬查奧爾在右路一次傳中球，博得對方手球獲12碼，由前鋒費倫托利斯操刀扳平。惟這名21歲西班牙國腳是役分別在28及88分鐘，兩度僅面對客軍門將的黃金機會下直射出界，終令球隊以1：1言和收場，失掉作客入球兼未取勝，晉級頓失先機。

西維爾撕布 馬迪爾開齋

賽後「費托」難掩失望之情，掩面自責落淚，需由隊友上前安慰。不過，巴塞主帥沙維未有怪責對方，「己隊是役欠缺了一點運氣，但整體表現我很滿意」。

同日多蒙特在首席射手艾寧夏蘭特因傷缺陣下，主場以2：4不敵格拉斯哥流浪，瀕臨出局邊緣。而暫列西甲次席的西維爾，則有曼聯借將安東尼馬迪爾首為新東家建功，主場3：1擊敗薩格勒布戴拿模。

皇馬西甲爭勝 巴利料掛帥

另外，皇家馬德里周中在歐聯16強首回合作客遭巴黎聖日耳門絕殺後，明晨返西甲主場迎戰艾拉維斯，誓取3分重返勝軌。日前負傷披甲的射手賓施馬是役或避戰，由加里夫巴利取替掛帥。