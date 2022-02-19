熱刺積弱弊在增援 干地無計可施 征城自求多福

曼城vs.熱刺 now611/621台 明晨01：30直播

在最近三連敗之前，熱刺於四哥之爭中，純看失分多寡可具有明顯優勢；哪怕來到此刻也就勢均力敵而已，不曉得干地聲稱僅餘「百分之一機會」躋身歐聯條數點計，戴定頭盔減壓的意圖由是昭然若揭。他更驚死大家唔明，加多兩錢安慰劑。「一月有四個球員離開，四個重要球員，來投則有兩個，所以論人數，從字面上，是削弱了」，而且「熱刺放眼年輕球員、可開發的球員……很講求耐心」。

相同位置欠加強 新兵難接棒

不過，柏高在冬窗關閉後指熱刺這些交易應該無論如何都抵讚，干地當時亦直言放走四人乃修補過去幾個轉會窗的犯錯。罵人總較需要勇氣，季中才接手的干地哪些說話更見真心不言而喻。確實，熱刺這兩三季增兵甚多似是而非之輩。譬如上年由狼隊找來慣任右翼衛的馬特杜靴迪，硬塞進原先摩連奴治下的四後衛陣式，自難有用武之地；去夏迎來換帥換戰術轉機重遇紐奴，偏又要跟新兵艾馬遜爭位。然而真正問題不止於此。

撇開艾馬遜轉會過程及價錢鬼味濃，就是質素亦非顯著高過杜靴迪。用狼隊水平為基準，二人演出固然合格，惟置身豪門班霸實在勉強，遑論正選。這恰好反映熱刺招兵弊端，相同位置沒特別加強、缺失位置沒特別補完。致命傷為自普捷天奴末期已開始講，因比利時孖寶退化而衍生的後防崩塌。結果老將棄掉了，後輩卻接不了棒，直至季初引入基斯甸羅美路方看到曙光，無奈獨力不夠打晒三個中堅位以至整條防線。別的不說，單單一個賓戴維斯就搞死以穩守著稱的摩佬、紐奴及干地，近兩仗連番礙眼送禮，純屬容易察覺的失誤罷了。

兩意甲新兵融入需時

干地變陣恐弄巧反拙

今晚面對曼城中前場一眾神出鬼沒的穿花蝴蝶，肯定又會輪住嚟搞賓戴維斯。干地除了自求多福，大抵也得寄望冬窗新援賓坦古亞盡早融入，發揮超水準。剛羅致的兩名意甲兵中，翼鋒古路施夫斯基相比同時間外借的拜恩基爾稍微升級，惟依然跌入上述的弊端範圍，值得期待卻難於年內擔大旗。倒是墮後中場賓坦古亞上輪幾乎成為全隊唯一亮點，攔截補位與串連傳送俱交到貨，初來甫到已贏哈利雲克斯一條街，只是仍未完全適應英超節奏，尤其由攻轉守的效率尚待提升。

其實除了賓戴維斯這罩門，柏高還有點擔心干地接連輸給車路士，輸到進退失據諗多咗。於聯賽盃遭雙殺後，干地嘗試使用控球階段三四三、無球階段四四二的混合陣式，不能說不合理，但畢竟轉用新戰術未好過，反而令麾下略為無所適從。干地會否放棄複雜變化，回歸基本步堵死中路，將成搶分而回的關鍵。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。