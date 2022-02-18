紅軍滅國締隊史 高普稱出線未穩 法明奴沙拿建功七連勝 拜仁作客僅和薩爾斯堡

高普昨仗令人意外地以中場哈維艾利洛擔正，令他以18歲零318天之齡，取代右閘阿歷山大阿諾特，成為不計外圍賽在內，利物浦隊史在歐聯最年輕的正選球員。「紅軍」此役13射兩中，表面上比9次攻門零中框的國際米蘭為佳，但如非國米中場查漢路古射門中楣，「紅軍」上半場已告落後。

紅軍下半場由羅拔圖法明奴入替受傷的迪亞高祖達，法明奴於75分鐘入楔前柱，迎頂安德魯羅拔臣開出的角球飛向尾柱而入。83分鐘，穆罕默德沙拿禁區內快腳射入地波，連續第8場歐聯作客建功，僅次於基斯坦奴朗拿度（C朗），終助球隊以2：0勝出，為高普送上第50場歐聯勝仗。

高普歐聯50勝 憂祖達傷勢

高普拒認8強在望，他說：「國米球員的體能非常之強，用波亦很聰明。我認為己隊上半場是有機會輸兩球的，所以不認同已完成晉級任務，而是只踢了上半場。」他又稱讚法明奴打破僵局的入球，贏在助教卡維茲的死球戰術訓練。此外，他擔心祖達的受傷道：「祖達的足踝紅腫得很厲害，待詳細檢查後才知道傷勢。」國米教練「細恩」施蒙尼恩沙基認為麾下踢出今季最佳，為此感自豪，卻被法明奴的入球一盆冷水照頭淋。今次是國米自2008年後，首次在歐戰主場負英格蘭球隊，並令近6次主場對英格蘭球隊不敗斷纜。

高文助拜仁不敗 羅拔仔零射門

拜仁慕尼黑延續上場在德甲作客以2：4慘負波琴的頹勢，被薩爾斯堡鋒將阿達穆於21分鐘破門。拜仁苦戰至完場前，終由此役第8次攻門的京士利高文射入扳平1：1完場，隊友前鋒羅拔利雲度夫斯基，則繼上場歐聯大勝巴塞隆拿後再一次無射門，是2015/16年球季後的首次。「羅拔仔」今晨賽前以9個入球位列射手榜次席，在德甲射手榜亦以26球領放。