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2022年2月18日星期五
風波中失準 華莉娃「梗頸四」 15歲藥檢違規勢掀改革 聯盟擬6月投票設年齡下限
U形場地賽首名出線 谷愛凌今爭第3牌
與俄選手擁抱 烏克蘭名將恐被算帳
港府拒放寬防疫限制 曼聯今夏無緣訪港
獲提名諾貝爾和平獎 簡達：表態重於保飯碗
傑志亞冠再征泰國 或提前出發備戰
體壇快訊：港羽男隊亞團賽出局
電視精選
紅軍滅國締隊史 高普稱出線未穩 法明奴沙拿建功七連勝 拜仁作客僅和薩爾斯堡
文尼稱非國盃後曾與沙拿冷靜
比比疑踢士砵亭總監恐提早掛靴
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【明報專訊】（請看附圖）
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風波中失準 華莉娃「梗頸四」 15歲藥檢違規勢掀改革 聯盟擬6月投票設年齡下限
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