港府拒放寬防疫限制 曼聯今夏無緣訪港

美國網媒The Athletic日前報道，3支英超隊利物浦、曼聯及水晶宮有意在今夏展開亞洲之旅，季前到訪泰國曼谷、新加坡及澳洲友賽。《曼徹斯特晚報》報道，曼聯此前考慮訪港踢表演賽，但研究可行性時，因港府未能保證放寬入境防疫限制而取消計劃，令香港「魔迷」無緣親睹基斯坦奴朗拿度（C朗）等球星風采。

香港足球總會主席貝鈞奇接受《南華早報》訪問時證實此事，「我們也希望藉一場國際足球賽在疫情下為社會帶來正能量，但即使賽事在數月後才舉行，有關當局仍無法承諾屆時會放寬隔離措施，計劃因而告吹，因為球隊不可能只為一場比賽要長時間隔離」。曼聯上次訪港為2013年7月底，在香港大球場友賽以5：2擊敗傑志，有39102人入場。

熱刺落實三度訪韓

干地怨冬窗政策致前四渺茫

至於熱刺將繼2005和2017年後第3次訪韓，球隊上月有新兵賓坦古亞及古路施夫斯基加盟，同時有迪利阿里、尼當比利等4將離隊，領隊干地抱怨季中轉會削弱球隊實力，認為只餘1%機會可排前四完季，「熱刺尋覓有潛質的年輕球員，而非能即時提升實力的經驗戰將，但我尊重球隊願景」。另外，Now TV宣布繼續取得未來3季英超香港獨家播放權，至2024/25年球季。