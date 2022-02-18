U形場地賽首名出線 谷愛凌今爭第3牌

北京冬奧步入閉幕最後3天倒數，中國隊今日有望憑18歲新星谷愛凌添金。她昨於自由式滑雪U形場地技巧賽（半管賽）首名晉級，賽後笑着抱怨曾任滑雪教練的母親10次拒絕接聽她的來電，令她未能安心。

18歲的中美混血兒谷愛凌昨出戰U形場地技巧賽，首輪連串高難動作後以一個540度加右轉180度作結，獲得93.75分，次輪完成最後一個動作再獲95.50分，力壓89.50分的加拿大隊選手，輕鬆在20人中排首名出線。中國隊亦有張可欣、李方慧及吳夢各排第5、第7及第16位，只有吳夢未能晉級。谷愛凌已奪大跳台金牌及坡面障礙技巧賽銀牌，今早挾U形場地技巧賽世界冠軍身分，爭奪個人首征冬奧的第3牌。

加女子冰球復仇摘金

日滑冰女將破奧運紀錄封后

中國隊昨未再添牌，續以7金4銀2銅排第5。加拿大隊則在女子冰球決賽以3：2險勝美國隊，為上屆決賽失金復仇，亦是第五度封后，暫以4金5銀11銅排第11；美國隊以8金8銀5銅排第3，較榜首的挪威隊少6金，亦落後德國隊兩金。

日本隊有高木美帆以破奧運紀錄的1分13.19秒，在女子速度滑冰1000米封后，摘下該隊今屆第3金。

（北京冬奧）