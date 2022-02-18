風波中失準 華莉娃「梗頸四」 15歲藥檢違規勢掀改革 聯盟擬6月投票設年齡下限

華莉娃周二在單人滑短節目獲82.16的高分，昨晚在自由滑壓軸登場，惟舞曲《波麗露》伴隨下連環失準，多個跳躍動作失衡甚至跌倒，完成時失望得掩臉，等待成績時更灑淚。她在自由滑獲141.93分，以總分224.09分排第4，失落三甲。她的隊友舒查巴高娃及托露索娃各以255.95分及251.73分，獲得金、銀牌，短節目排第3的日本隊星將坂本花織以233.13分摘銅。華莉娃上周一領軍摘得花滑混合團體賽金牌，更成功演練四周跳寫下冬奧女將歷史，惟翌日被揭去年底一次賽後藥檢失敗，上訴後獲俄羅斯解除暫時禁賽令。

跳躍連環失衡賽後灑淚

國際奧委會（IOC）、世界反禁藥組織及國際滑冰聯盟，隨即向國際體育仲裁法庭提出上訴，令團體賽頒獎禮至今未舉行。奪銀的美國隊及「梗頸四」的加拿大隊，連日來分別公開投訴賽事不公。IOC主席巴赫昨在單人滑賽前，與美國隊秘密會面，安撫未獲獎牌的選手。美聯社報道，該會拒絕撤回取消團體賽頒獎禮的決定，在華莉娃藥檢判決出爐之前，只會送贈火炬予受影響選手。而昨晚因華莉娃未打入三甲，單人滑頒獎禮如常上演。

首征冬奧的華莉娃結束今屆征途，她賽前未提出檢驗去年底的樣本瓶B，意味審理違規一事仍需長時間處理，但滑冰界已在醖釀改革。外界聲音質疑華莉娃僅15歲，藥物犯禁非其所願，外媒將矛頭指向她的團隊及教練Eteri Tutberidze。後者大部分徒弟年幼成名，但大都因傷患纏身，在18、19歲便退役。早在2014年，妮列斯嘉雅以15歲又249天贏得冬奧團體金牌，成為冬奧史上第二年輕花滑金牌女將，惟3年後宣布因厭食症退役；「冰上月野兔」梅德韋杰娃則在2017年腳骨受傷，在上屆賽前脫離Eteri Tutberidze的訓練營轉赴加拿大，並稱希望與一個如朋友般的教練合作。

頒獎禮上演 挪威倡改年齡制度

報道指這名俄籍名帥嚴格控制選手體重，以減低因跳躍而受傷的機會。如今藥檢風波全球關注，昨日名列第10位的美國隊女將貝爾，表示希望設立年齡下限，「這項運動要成為專業，可持續發展，而非只有一年光輝，或是像我25歲征奧，就當作令人驚訝的新聞」。挪威滑冰聯會會長 Mona Adolfsen亦稱，希望華莉娃事件能令相關人士研究年齡限制。美聯社稱，國際滑冰聯盟擬在6月為此投票，但勢遭俄羅斯、美國及加拿大反對。

（北京冬奧）