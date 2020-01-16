麥巴比為PSG獻絕殺 稱未為投艦下定論 皇馬次回合失兩將

皇馬有賓施馬及時腿筋傷癒復出掛帥，賽前在球員通道，被法國隊拍檔麥巴比開玩笑式詢問傷情，他回答是有點傷的，麥巴比即時笑稱對方是「騙子」，賓施馬再笑着否認。而麥巴比昨仗表現活躍，不時在左路發難，若非皇馬門將泰拔高圖爾斯表現出色，皇馬半場已落後。62分鐘，麥巴比於禁區內被皇馬右閘丹尼爾卡華積踢跌獲判12碼，美斯為PSG操刀但被高圖爾斯撲出，令這名34歲老將追平法國隊名宿亨利的5次歐聯「宴客」紀錄。

美斯宴客無礙勝果 尼馬久休復出

73分鐘，養傷兩個半月的PSG球星尼馬復出，他在補時4分鐘傳球予左路的麥巴比，後者突破兩名皇馬球員的防線後，射穿高圖爾斯「大細龍門」，鎖定1：0勝局，助PSG近3場歐聯對陣皇馬取得2勝1和佳績。為電視台旁述的亨利盛讚麥巴比道：「沒有多少人能使我從座位中彈起或尖叫的，他就是那種出類拔萃的球員，他將會再有這類入球。」PSG門將基安盧基當拿隆馬也說：「麥巴比是外星人！你亦可在訓練中看到，他簡直是不可思議。我們享受與他在這裏的每一天。」

安察洛堤讚麥巴比歐洲最佳

麥巴比去夏差點轉會皇馬，他賽後稱：「這場比賽對我構成影響？不，我還未有最後決定。PSG是當今其中一支最佳的球隊，我仍會盡最大努力，再看來季會發生什麼事。我曾在班拿貝球場建功，將有能力再在那裏取得入球。」皇馬主帥安察洛堤說：「麥巴比勢不可擋，是目前歐洲最佳球員。我們試圖箝制和控制他，但他總能找到攻門機會。」皇馬過去26次在淘汰賽首回合作客敗走，有15次反勝晉級，惟中場卡斯米路及左閘費蘭特文迪此役再領黃牌，需停賽一場，篤定無緣下月9日舉行的次回合。

（歐聯消息）