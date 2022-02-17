拒為大滿貫打針 佐高域：身體比冠軍重要

否認澳網捏造陽性病毒報告 下周復出戰迪拜賽

佐高域近日接受英國廣播公司專訪，表示並非反疫苗人士，但認為任何人均有為身體作主的權利，不會在被迫的情况下接種新冠疫苗。他說：「身體永遠比任何冠軍重要，若因未打針而錯過比賽，這是我願意付出的代價。」他又否認捏造陽性病毒報告，自己去年底擔任青少年賽頒獎嘉賓前，接受快速檢測結果為陰性，亦一直沒有病徵，之後才收到染疫的通知。佐高域上月以獲醫療豁免為由入境澳洲，終被取消簽證無法在澳網衛冕。他稱受查期間待遇甚差，入境時無法使用電話長達3、4小時，即使其後一度獲准訓練，但球場上空持續有直升機監視，又稱不同意澳洲當局以激起反疫苗情緒為由，註銷他的簽證。

佐高域早前被指持有生物科技公司股份，該公司正研究新冠病毒療法。這名塞爾維亞籍球星自澳網後未再現身球場，因迪拜錦標賽未要求參賽者接種，料在下周一展開的男子組復出。澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）昨問當地傳媒問及會否引用豁免條例，讓被逐出境的佐高域解禁，在3年內踏足澳洲，他稱保持開放態度。