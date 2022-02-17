港隊謝幕 望新滑冰場助發展 翁厚全壓軸戰迴轉賽飲恨 偕金和曉月底轉戰亞洲賽

17歲的翁厚全周日於大迴轉賽因雪板鬆脫而未能完成，昨於迴轉賽再度出擊排第69位亮相，獲其餘兩名港將及代表團到場打氣。惟他因腳部力量不足錯過了旗門，與33名對手一樣，未能滑進次輪爭取較佳名次。翁厚全加入港隊未足4年，兩年前出戰冬季亞洲兒童國際運動會，昨日結束個人首次冬奧征途後，嘆道技巧及選擇路線均有失誤，為此感到失望，但已盡全力，盼於亞洲賽重拾水準。

三港將未打入次輪 團長郭志樑稱已屬大突破

隨着翁厚全戰畢迴轉賽，港隊已完成今屆所有賽事，選手不會參加下周日舉行的閉幕禮。翁厚全在大迴轉賽及迴轉賽均未能完成賽事，隊友金和曉於女子迴轉賽亦未能完賽。朱定文則在短道速滑500米亮相，在初賽排小組第3無緣晉級，總成績排名第24。港隊代表團團長郭志樑總結今屆表現時，認為取得3個冬奧資格已是港隊一大突破，並稱三人均為年輕選手，仍有很多進步空間，「經過今次參與冬季奧運，我相信對他們日後的成長，會有正面的影響」。

郭志樑更透露，政府擬在馬鞍山興建白石體育園，園區料包括一個符合國際賽事要求的滑冰場，相信將來能更有效推動短道速滑等滑冰項目發展。白石體育園為前特首梁振英於2017年《施政報告》提出的「體育及康樂設施五年計劃」中，15個展開技術可行性研究的康體項目之一。政府就項目規劃聘請顧問展開初步研究，去年11月向沙田區議會交代工程計劃，體育園面積約14.7公頃，將興建符合國際標準的板球場、棒球場、室內田徑場及溜冰場等設施。長期在內地訓練的朱定文，出征冬奧前因疫情留港，要在愉景灣賽場訓練，他曾在訪問中感慨香港場地不足。

探討與內地合作 予港將赴當地訓練

郭志樑亦表示，代表團在北京體會內地在冬季運動項目的投入，特別是場地配套，人力資源等，並與當地負責冰雪項目的人交流，探討未來合作的可能性，冀日後讓港隊有更多到內地訓練的機會。

（北京冬奧）