拜仁征薩爾斯堡 紅牛系少帥交鋒

德甲「巨人」拜仁慕尼黑明晨歐聯16強首回合作客奧地利冠軍薩爾斯堡，是兩隊德籍少帥拿高斯文及查斯爾大鬥法。拜仁射手「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基將迎生涯第50場歐聯作客。

羅拔仔迎歐聯作客50場

薩爾斯堡今季國內賽事曾連續18場不敗，在歐聯G組以次名首闖淘汰賽階段，今季才上任的查斯爾居功至偉。這名年僅33歲少帥球員時代曾效德甲賀芬咸，因傷26歲提早掛靴，在「紅牛派」前輩拿高斯文轉投拜仁，以及薩爾斯堡前帥馬殊接手RB萊比錫後，查斯爾獲提拔由青年軍榮升一隊主帥。面對僅年長一年的拿高斯文，查斯爾賽前盛讚前輩領軍出色，認為拜仁是當今球壇最強球隊，籲麾下要踢得更放膽。

拜仁上周在德甲作客意外地以2：4負波琴，但在歐聯作客已累計21場不敗，上次失利為2017年9月。這支德甲班霸歷來10次與奧地利球隊交手僅輸1次，上屆分組賽更「雙殺」薩爾斯堡。

梅拿與妻涉虐馬稱合法

另外，拜仁鋒將湯馬士梅拿與任職練馬師的妻子，被動物權益組織指摘其馬場馬匹在養傷期間，疑被強迫在非自然條件下進行性行為，再以200歐元（約1800港元）出售冷凍的馬精液獲利。不過梅拿夫婦強調有關行為合法，並考慮採取法律行動。