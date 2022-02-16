沙拿文尼歸位 紅軍齊腳征國米 法賓奴化身「入球機器」 冀再訪聖西路揚威

國際米蘭vs.利物浦 now643台 明晨04：00直播

利物浦今屆歐聯與AC米蘭同處B組，作客憑沙拿及奧歷治各建一功反勝2：1，如今再訪聖西路球場（又稱梅阿查球場），面對另一支米蘭球隊、上屆意甲盟主國際米蘭，爭取繼2010/11年球季的熱刺後，另一支英超隊在同屆歐聯擊敗米蘭雙雄。「紅軍」近兩次作客意大利都能凱旋，而歷來4鬥國米勝出3場，包括在2007/08年賽季的16強雙殺對方晉級。

隨着沙拿及文尼等球星完成非洲國家盃後歸隊，同時陸續有戰將傷癒復出，利物浦陣容回復夫添。今仗除了是沙拿紅軍生涯的第50場歐聯，也是領隊高普爭取執教生涯歐聯第50勝。

山齊士迪斯高勢掛帥迎敵

紅軍過去一個月陣容不整，但在8場聯賽及盃賽仍保持強勢，取得7勝1和的不敗佳績，當中近7次上陣攻入5球的法賓奴應記一功。這名28歲巴西隊防守中場在之前142場紅軍賽事只入4球，如今入球大爆發，包括上仗英超作客般尼奠勝，也被隊友安德魯羅拔臣笑言為「入球機器」，「他又一次出現在正確位置建功」。法賓奴則避談個人勇態，僅向對手「派高帽」稱：「國米是目前意甲最佳球隊，他們有些球員已合作4、5季，但我們也有足夠時間備戰，希望可再次在這球場得到佳績。」

國米前鋒拿達路馬天尼斯近期陷入連續6場入球荒，今屆歐聯亦未開齋，主帥施蒙尼恩沙基今仗正選或起用剛當選國米一月最佳球員的阿歷斯山齊士，伙拍近3次鬥紅軍都有入球的迪斯高攻堅。值得一提的是，這名波斯尼亞隊射手曾於羅馬與沙拿共事兩季。

歐洲足協贈球迷3萬決賽門票

此外，雙方球迷賽前將一同追悼希斯堡慘劇死難者。另歐洲足協會長施非林宣布免費提供3萬張今屆歐洲賽決賽門票，包括1萬張歐聯、8000張歐霸盃及各6000張歐協聯及女子歐聯，以答謝球迷在疫情下仍不離不棄足球，相關門票由參賽球會發放，不會提供給贊助商或球會高層。