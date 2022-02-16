體壇快訊：巴西阿根廷世盃外重賽

【明報專訊】巴西隊去年9月在世界盃外圍賽對阿根廷隊一戰，因巴西衛生官員及警方入場執法而腰斬。國際足協昨宣布賽事須擇日重賽，並以違反安全秩序為由，向巴西足協罰款55萬瑞士法郎（約464萬港元）；阿根廷足協則因未遵循其安全秩序、準備及參與比賽的義務罰款20萬瑞郎（約169萬港元），4名被指違反防疫要求的球員須停賽兩場。
艾歷臣友賽復出獻助攻
去年歐洲國家盃因心臟驟停暈倒球場的丹麥隊中場基斯甸艾歷臣，上月加盟英超賓福特後，昨於一場閉門友賽首度披甲。他上陣60分鐘並交出一記助攻，助新東家以3：2擊敗第五級聯賽的英非聯球隊修安聯，以復出慶祝其30歲生日。
港超6職球員確診
香港足球總會昨晚宣布，上周五安排所有港超職球員做定期檢測，證實共有6名職球員確診，包括標準流浪4人、傑志及晉峰各1人。而繼早前有4名晉峰球員初步陽性，再有1名流浪球員初陽。足總稱有關人士將依衛生署指示作合適安排，昨再為各隊額外檢測確保身體狀况，而本月19至20日4場港超將延期，過去一個月累計26場港超改期。
勒查露封后進軍職業賽
泰國隊新星勒查露昨於女子桌球世界賽決賽以6：5擊敗比利時名將珍絲，獲得為期兩年的職業賽資格。連續兩屆殺入決賽的勒查露，8強曾淘汰三屆冠軍港將吳安儀，昨仗一度落後局數3：5，最終連贏3局反勝。