體壇快訊：巴西阿根廷世盃外重賽

艾歷臣友賽復出獻助攻

去年歐洲國家盃因心臟驟停暈倒球場的丹麥隊中場基斯甸艾歷臣，上月加盟英超賓福特後，昨於一場閉門友賽首度披甲。他上陣60分鐘並交出一記助攻，助新東家以3：2擊敗第五級聯賽的英非聯球隊修安聯，以復出慶祝其30歲生日。

港超6職球員確診

香港足球總會昨晚宣布，上周五安排所有港超職球員做定期檢測，證實共有6名職球員確診，包括標準流浪4人、傑志及晉峰各1人。而繼早前有4名晉峰球員初步陽性，再有1名流浪球員初陽。足總稱有關人士將依衛生署指示作合適安排，昨再為各隊額外檢測確保身體狀况，而本月19至20日4場港超將延期，過去一個月累計26場港超改期。

勒查露封后進軍職業賽

泰國隊新星勒查露昨於女子桌球世界賽決賽以6：5擊敗比利時名將珍絲，獲得為期兩年的職業賽資格。連續兩屆殺入決賽的勒查露，8強曾淘汰三屆冠軍港將吳安儀，昨仗一度落後局數3：5，最終連贏3局反勝。