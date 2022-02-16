17歲蘇翊鳴滑雪封王寫歷史 中國6金締歷屆最佳 谷愛凌失利掛銀

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上周已在坡面障礙技巧賽取得一面銀牌的蘇翊鳴，決賽首跳先做出外轉1800度轉體，獲得第2高的89.5分，並在第2跳憑完成內轉偏軸轉體1800度取得93分，在其第3跳前經已鎖定金牌。計算最佳兩跳成績後，蘇翊鳴終合共取得182.5分，贏得中國隊歷來首面冬奧單板滑雪金牌。中國隊亦以6面金牌，突破2010年溫哥華冬奧取得5金的最佳成績。銀牌由挪威隊的萊斯蘭特獲得，加拿大隊「抗癌鬥士」柏羅特則獲銅牌。

封王慶牛一 7月未見雙親哽咽

除了創下中國單板滑雪界歷史，蘇翊鳴亦以17歲362日之齡，成為中國隊史上最年輕的冬奧金牌得主。他賽後承認曾幻想拿下金牌當作生日禮物，最終夢想成真。他在訪問期間談及家人時一度哽咽，指過去因赴歐洲訓練及到各地參與比賽，已7個月均沒見過雙親，「我知道他們有在現場看比賽，亦知道他們在哪處，卻不能與他們近距離接觸。此刻對我和家人而言均是特別的時刻」。

母提點助反彈 谷愛凌感自豪

他的好友谷愛凌昨出戰自由式滑雪坡面障礙技巧賽，在第2輪做出轉體630度時失手落地翻滾，該輪僅得16.98分，一度跌至第8位。然而失誤未有把她打倒，反在壓軸一輪抵住壓力，以該輪最高的86.23分完成並重返三甲，僅以0.33之差不敵瑞士隊的格雷莫屈居第2。

賽前被視為全取3金大熱的「青蛙公主」，失落金牌後未有面露失望，反而奔向格雷莫相擁慶祝。她賽後透露在完成首輪後，母親發現她並未完全投入比賽，着她「把第2輪當成最後一次嘗試」，「我想我的想像力沒那麼豐富，在第2輪失手了，但在最後一輪取得成功。我對此感到自豪」。