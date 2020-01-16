MNM領銜 PSG誓刺馬 尼馬養傷兩月候命 賓施馬復出掛帥抗敵

巴黎聖日耳門vs.皇家馬德里

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士砵亭vs.曼城

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PSG在分組賽表現欠穩，被曼城以1分優勢奪走首名，需惡鬥皇家馬德里爭入8強。兩軍在2015至19年六度在歐聯相遇，PSG以1勝2和3負處於下風，但在3年前的兩次對賽中，卻是勝和各一，有力再下一城，可能如虎添翼的是，尼馬去年11月尾在法甲足踝重創，已康復過來可與隊友一起訓練。

美斯勢續當皇馬剋星 拉莫斯無緣倒戈

尼馬確需把握明晨的大戰正名，事關早前度過30歲生辰的他養傷期間，PSG在法甲錄得5勝4和，拋離次席的馬賽13分，重奪冠軍指日可待，而且尼馬受傷前，在聯賽上陣10次只入3球和交出3次助攻；歐聯4仗「食白果」及無助攻，地位恐已不及隊友基利安麥巴比和美斯。

惟PSG主帥普捷天奴對尼馬上陣不置可否，只說：「你必須對期望小心翼翼，它並非真實的。每個人都可以有期望，但它並非建基於科學的東西。」效力巴塞隆拿17季的美斯或較可靠，他過去與皇馬對陣45次，助巴塞取得19勝11和15負，本人入26球和有14次助攻。此外，守將沙治奧拉莫斯近年傷患頻仍，現亦只能單人訓練，篤定無緣倒戈皇馬。

皇馬今季在安察洛堤第二度執教下表現平穩，就算上月沒有在冬季轉會窗添兵，但仍在西甲有4分優勢，這大抵與賓施馬一直表現勇銳有關，這名34歲法國國腳上月尾觸傷腿筋前，在聯賽及歐聯共交出22個入球和8次助攻，近日已寢戈待發，他說：「來吧！我將充滿力量堅強地回來。」料他將與今屆崛起的雲尼斯奧斯祖利亞再度合作強攻PSG。

曼城征士砵亭 簡斯路養精蓄銳

同日另一仗由曼城作客士砵亭。「藍月」是役有右閘基爾獲加停賽，勢由祖奧簡斯路頂上，簡斯路日前在英超大勝諾域治時，與中場奇雲迪布尼及洛迪卡斯簡迪一起休戰，此役勢可為一對狀態大勇的翼鋒馬列斯及史達寧提供彈藥。

（歐聯消息）