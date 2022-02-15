體壇快訊：木狼新星破2500分里程碑

33歲堅尼擬掛車執教鞭

英國《每日郵報》昨報道，奧運7金傳奇堅尼計劃掛車，以33歲之齡結束傳奇的單車生涯。他將轉型教練，協助男子短距離車手備戰2024年巴黎奧運。堅尼去年於東京奧運稱霸男子凱林賽（又稱競輪賽），4屆奧運共獲7金2銀，太太羅拉亦在3屆奧運累積5金1銀。

列奧斯起孖締蜂兵隊史

多蒙特昨憑馬高列奧斯梅開二度，在德甲作客以3：0大勝柏林聯。馬高列奧斯上半場8分鐘內攻入兩球，累計為「蜜蜂兵團」攻入151球，成為隊內第4名突破150個入球的球員，多蒙特換邊後再由拉菲爾古里路鎖定勝局，賽後與今輪失分的榜首拜仁慕尼黑收窄差距至6分。

艾雷恩炒主帥白蘭斯

法國隊及巴黎聖日耳門前帥白蘭斯昨遭卡塔爾聯賽球隊艾雷恩解僱，結束約14個月的賓主關係。艾雷恩季初雖簽入占士洛迪古斯及尼桑斯等星將，但目前僅在聯賽12隊中排第9位，球隊解僱白蘭斯後，宣布由原執教卡塔爾U23的智利籍教練哥度華接掌。