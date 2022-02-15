公羊睽違23年奪超級碗 華裔遲友駿上陣寫歷史 求婚成功賀封王

古柏達陣奠勝膺MVP

坐享主場之利的公羊首兩節各取得一次達陣，一度領先對手13：3。猛虎完半場前重整旗鼓，追至落後3分，下半場更憑希堅斯一次狂奔75碼達陣反超前。兩隊隨後嚴加防守，只能靠直接射門得分。戰至第4節最後1分半鐘，仍落後4分的公羊由古柏在底線區內接應史塔福傳送成功達陣，加上基爾射入加踢上演逆轉，繼1999年後再度勇奪超級碗，取得致勝達陣的古柏獲選為今場最有價值球員（MVP）。

妻觀戰作動 謝佛遜弄璋之喜

為公羊鎮守防線的遲友駿，成為超級碗史上首名正選華裔球員，昨仗共錄得7次擒抱攔截。他賽後在隊友和球迷的見證下，取出戒指向女友跪地求婚，獲對方答應，結束約8年愛情長跑。公羊將其求婚片段上載至社交網，笑稱「不止得一枚戒指」，祝賀遲友駿在同一晚贏得冠軍指環之餘，同時以戒指跟女友情定終身。

此外，公羊外接手謝佛遜同晚亦傳來喜訊。他懷孕40周的妻子在現場觀賽期間作動，最終送院分娩，順利誕下一名男嬰。謝佛遜賽後趕至醫院，並在社交網開直播，笑言除了獲得超級碗外，妻兒亦是同晚所獲得的「戰利品」。