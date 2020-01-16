華莉娃准參戰 倘奪牌撤頒獎 CAS憂傷害15歲心靈 反禁藥組織續查團隊

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華莉娃去年12月底藥檢失敗，翌日上訴後獲俄羅斯撤銷暫時禁賽令，上周一為該國奧委會稱霸混合團體賽。頒獎禮一直未有舉行，其藥檢「肥佬」消息才曝光。國際體育仲裁法庭（CAS）因世界反禁藥組織、國際奧委會及國際滑冰聯盟上訴，前天傍晚召開長達8小時的聆訊，直至昨午在北京公布判決，准許這名雙金大熱今日出戰女子單人滑。

今戰單人滑爭取第2金 美組織斥俄羅斯騎劫比賽

華莉娃去年12月底在俄羅斯錦標賽封后，被驗出有治療心絞痛作用的禁藥曲美他嗪，但位處瑞典的實驗室上周二才通報陽性結果，CAS昨在聲明中寫道，「根據反禁藥條例，華莉娃屬受保護運動員（16歲以下），她並非在冬奧期間藥檢失敗，對於去年底的藥檢結果延遲公布，亦沒有任何責任。考慮公平原則，以及此時禁賽，或造成難以修補的心理傷害，所以解除其暫時禁賽令」。俄羅斯奧委會隨即在社交網表示，全國會繼續支持她衝金。

事件在判決出爐後繼續發酵，CAS沒討論會否褫奪其混合團體賽金牌，引來奪銀的美國隊及第4名的加拿大隊不滿，美國奧委會行政總裁稱，相信此事不會就此完結，促請奧運相關人士繼續保障運動界「清白」。美國反禁藥組織主管更批評，俄羅斯「騎劫了比賽，影響清白的運動員」。加拿大奧委會代表亦稱對判決感失望，將注視事態發展，以保障隊內運動員的權益。世界反禁藥組織早在判決前，表明將繼續調查華莉娃的幕後團隊，昨日表示為CAS的判決感失望。

國際奧委會其後發聲明，提及因應各代表隊的憂慮，暫緩舉行混合團體賽頒獎禮。聲明寫道，「若有人樣本瓶A藥檢陽性，又未被判定違反藥檢條例，舉行包括她在內的頒獎禮並不恰當。若華莉娃周四戰畢自由滑後奪牌，亦不會舉行頒獎禮」。該會補充，一旦華莉娃今日在短節目位列前24，國際滑冰聯盟應在周四容許25人出戰自由滑爭牌，以示公平。華莉娃至今未有回應，亦未透露是否已申請檢驗去年底的樣本瓶B。她昨早在判決出爐前繼續訓練，今日備受壓力之下登場，將續成焦點。

（北京冬奧）