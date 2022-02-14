祖雲紅軍新兵 歐聯誓證身價 華荷域極速融入成及時雨 戴亞斯來投彌補三叉戟不足

【明報專訊】每年冬季轉會窗，均是列強扭轉下半季命運的契機。弱者如英超的愛華頓、紐卡素，為逃離降班漩渦「燒錢自救」；強隊則不乏擇肥而噬者，望能為香港時間周三展開的歐聯淘汰賽及聯賽衝刺階段覓得爭冠之匙。今年榮膺冬季「標王」的祖雲達斯射手杜辛華荷域及利物浦新星路爾斯戴亞斯，勢成兩軍出戰歐聯16強首回合的及時雨。
儘管基亞連尼、邦路斯及保方等祖雲名將，堅稱「沒有基斯坦奴朗拿度（C朗），祖雲會變得更好」，惟事與願違，C朗及「老婦人」今季「因了解而分開」落得雙輸局面。C朗在曼聯連續6場未有入球；祖雲於意甲積分榜亦與前三球隊有距離，未計今晨一戰僅在意甲攻入36球，較去年同期足足少12球，證明艾華路莫拉達、摩斯堅恩及受傷患困擾的保羅戴巴拿，未能撐起老婦人鋒線。
華荷域轟逾40球看齊夏蘭特
痛定思痛，祖雲達斯在冬季轉會窗修正，以7000萬歐元（約6.2億港元）的球會冬季轉會費新高，由費倫天拿購入塞爾維亞隊射手、身高1.9米的杜辛華荷域。22歲的華荷域屬頭頂腳踢皆能的「禁區殺手」，在「紫百合」取得的44個意甲入球中，高達93%（41球）在禁區內取得，更是僅有兩名已在歐洲五大聯賽取得超過40個入球的「00後」球星（另一名為多蒙特射手艾寧夏蘭特），難怪首場對維羅納的新東家「地標戰」，僅花12分鐘就取得處子入球，獲主帥艾歷尼大讚「帶來目前缺乏的要素」，勢成下周對付歐聯16強對手維拉利爾的最佳強援。
文尼沙拿狀態起伏 戴亞斯盤扭利紅軍側擊
若果祖雲達斯收購杜辛華荷域為「對症下藥」，英超豪門利物浦羅致戴亞斯則是「未雨綢繆」。紅軍今季雖在英超居次，進攻三叉戟中沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿火力不減，迪亞高祖達也偶有佳作，惟文尼及沙拿剛戰畢非洲國家盃，狀態或現起伏。身價達4500萬歐元（約4億港元）、由波圖來投的翼鋒戴亞斯，正好彌補文尼、沙拿「二缺一」時的不足。
25歲的戴亞斯今季為舊東家貢獻14個入球及5次助攻，為全歐主流聯賽參與入球最多的第10名，盤扭數據（每90分鐘盤扭2.91次，成功率63%）放在歐洲五大聯賽亦屬最頂尖10%球員。國際米蘭踏入2022年後氣勢轉弱，近5場本土賽失6球，僅得1次保清白身，紅軍周中作客能否在邊路反擊取得甜頭，將對戰局起關鍵作用。