祖雲紅軍新兵 歐聯誓證身價 華荷域極速融入成及時雨 戴亞斯來投彌補三叉戟不足

儘管基亞連尼、邦路斯及保方等祖雲名將，堅稱「沒有基斯坦奴朗拿度（C朗），祖雲會變得更好」，惟事與願違，C朗及「老婦人」今季「因了解而分開」落得雙輸局面。C朗在曼聯連續6場未有入球；祖雲於意甲積分榜亦與前三球隊有距離，未計今晨一戰僅在意甲攻入36球，較去年同期足足少12球，證明艾華路莫拉達、摩斯堅恩及受傷患困擾的保羅戴巴拿，未能撐起老婦人鋒線。

華荷域轟逾40球看齊夏蘭特

痛定思痛，祖雲達斯在冬季轉會窗修正，以7000萬歐元（約6.2億港元）的球會冬季轉會費新高，由費倫天拿購入塞爾維亞隊射手、身高1.9米的杜辛華荷域。22歲的華荷域屬頭頂腳踢皆能的「禁區殺手」，在「紫百合」取得的44個意甲入球中，高達93%（41球）在禁區內取得，更是僅有兩名已在歐洲五大聯賽取得超過40個入球的「00後」球星（另一名為多蒙特射手艾寧夏蘭特），難怪首場對維羅納的新東家「地標戰」，僅花12分鐘就取得處子入球，獲主帥艾歷尼大讚「帶來目前缺乏的要素」，勢成下周對付歐聯16強對手維拉利爾的最佳強援。

文尼沙拿狀態起伏 戴亞斯盤扭利紅軍側擊

若果祖雲達斯收購杜辛華荷域為「對症下藥」，英超豪門利物浦羅致戴亞斯則是「未雨綢繆」。紅軍今季雖在英超居次，進攻三叉戟中沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿火力不減，迪亞高祖達也偶有佳作，惟文尼及沙拿剛戰畢非洲國家盃，狀態或現起伏。身價達4500萬歐元（約4億港元）、由波圖來投的翼鋒戴亞斯，正好彌補文尼、沙拿「二缺一」時的不足。

25歲的戴亞斯今季為舊東家貢獻14個入球及5次助攻，為全歐主流聯賽參與入球最多的第10名，盤扭數據（每90分鐘盤扭2.91次，成功率63%）放在歐洲五大聯賽亦屬最頂尖10%球員。國際米蘭踏入2022年後氣勢轉弱，近5場本土賽失6球，僅得1次保清白身，紅軍周中作客能否在邊路反擊取得甜頭，將對戰局起關鍵作用。

（歐聯前瞻）