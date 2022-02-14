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2022年2月14日星期一
翁厚全忘失利 周三再求晉級 冬奧處子戰遇大雪未完賽 盼為港爭佳績謝幕
華莉娃參賽資格今裁決 教練續督操信「無辜」
紅軍四連捷守次席 熱刺遭狼噬受挫 史達寧戴帽曼城領放 基亞利殊勢唞1月無緣歐聯
佘繕妡首闖世盃8強 排名重返前50
吳安儀全勝闖世界賽16強
拜仁半場失4球47年來最差 甘美治促歐聯前反省
湖人不敵勇士三連敗 占士超越渣巴膺得分王留憾
電視精選
祖雲紅軍新兵 歐聯誓證身價 華荷域極速融入成及時雨 戴亞斯來投彌補三叉戟不足
球員未接種勢禁征法 藍戰士恐失主力
巴塞落難戰歐霸 英超失意兵領銜爭口氣
車路士加時絕殺首奪世冠盃 杜曹檢測陽轉陰趕及督師 歐洲隊連續9屆奪標
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【明報專訊】（請看附圖）
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翁厚全忘失利 周三再求晉級 冬奧處子戰遇大雪未完賽 盼為港爭佳績謝幕
華莉娃參賽資格今裁決 教練續督操信「無辜」
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