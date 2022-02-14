紅軍四連捷守次席 熱刺遭狼噬受挫 史達寧戴帽曼城領放 基亞利殊勢唞1月無緣歐聯

利物浦昨雖復用「埃及文明」攻堅，但般尼攻勢反而佔優。13分鐘，般尼的祖殊布朗曉爾遠射被「紅軍」門將艾利臣比加撲出，右閘阿歷山大阿諾特亦曾護空門，紅軍才不致先失球。這支英超二哥在40分鐘開紀錄，沙迪奧文尼接應角球頭槌二傳，由法賓奴近門射入，以1：0領前上半場，最終以這比數勝出。

紐卡素挫維拉 捷比亞再建功

林柏特掌愛華頓首勝

熱刺昨仗開賽18分鐘內，先後被狼隊的魯爾占美尼斯及丹當斯卡破門，終以0：2敗北，紐卡素則憑捷比亞連續兩場罰球建功，主場以1：0擊退阿士東維拉，已超前尾三球隊諾域治4分；諾域治昨晨主場以0：4慘負曼城。「藍月」翼鋒史達寧職業賽生涯第5次「戴帽」，以及菲爾科頓的入球，令諾域治吞下4場聯賽首敗。曼城球星基亞利殊賽前練習時觸傷脛骨缺陣，或需養傷1個月，料無緣周中作客士砵亭的歐聯16強首回合，甚至下月初英超主場大戰曼聯。

此外，愛華頓主場以3：0大勝列斯聯，助新帥林柏特取得英超首捷，他稱讚兩名新兵道：「曼聯借將中場雲迪碧克很冷靜、有效率、聰明，更能司職不同位置，他甚至差點建功，來自熱刺的迪利阿里場也很活躍。他倆都是很好的兵源補充，表現將會愈來愈好。