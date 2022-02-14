華莉娃參賽資格今裁決 教練續督操信「無辜」

日奧委會否認羽生將宣布退役

聆訊昨午舉行，將決定華莉娃明日能否出賽女子單人滑，以及會否褫奪俄羅斯奧委會的混合團體金牌。被視為雙金大熱的華莉娃昨趕在聆訊前訓練，其教練向俄羅斯傳媒表示「肯定徒弟是清白及無辜」。華莉娃上周一有份奪得混合團體金牌，惟翌日證實去年12月未能通過藥檢。她上訴後獲俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）解除臨時禁賽令，惟國際奧委會、世界反禁藥組織（WADA）及國際滑冰聯盟上訴至CAS。對於僅15歲的運動員成為全球焦點，國際奧委會發言人稱可按特別需要，優先安排心理專家協助。

另外，日本隊名將羽生結弦上周嘗試空中旋轉四周半跳（4A），失手後三連霸夢碎。日本奧委會昨宣布他今午在冬奧主傳媒中心召開記者會，引來退役揣測，但該會昨晚澄清，因收到大量傳媒查詢，才安排羽生回答提問，強調對方沒特別事項宣布。有傳媒前天發現羽生出現在下周日的表演滑名單，估計他會按傳統在花滑煞科日與各國選手一同表演，國際奧委會則拒回應。