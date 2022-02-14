翁厚全忘失利 周三再求晉級 冬奧處子戰遇大雪未完賽 盼為港爭佳績謝幕

無綫J2台、港台電視32

早上10：00 / 下午13：00 / 晚上19：00直播

北京冬奧延慶賽區昨早受到大雪影響，賽會縮短每個選手出發的時間距離，希望盡早完成首輪賽事減低危機。不過，較後出賽的選手上陣時天色白茫茫，據報氣溫更一度跌至攝氏零下22度。在89人中排第62位出發的翁厚全早段一次過彎，便因雪板飛脫而未能完成，與32名對手齊齊無緣滑進次輪。這名冬奧「新丁」承認感到失望，亦嘆道信心不足，「下雪令比賽變得困難，賽道太跣，自己從未遇過這類情况，因欠缺信心無法滑出水準」。

嘆信心不足 加緊備戰迴轉賽

女將金和曉上周於女子迴轉賽同樣未能完成，隊史「第一人」吳一里在上屆平昌冬奧，則以56名完成女子大迴轉賽。生於香港、5歲移英的翁厚全，今屆首度摘得入場券，成為港隊首個冬奧滑雪男將，惟錯失打破歷史的首個機會，亦未達賽前訂下的頭50名目標。不過，他已放眼周三上演的迴轉賽，盼為今屆代表團力爭佳績謝幕，「兩項賽事截然不同，未來數天要加緊訓練，希望借此分散自己的注意力，下仗不會再緊張」。

武大靖500米賽無緣衛冕

荷蘭女團3000米賽破紀錄奪金

另外，中國隊速道滑冰名將武大靖昨晚出戰男子500米賽事，第一圈以首名出線後，準決賽只以第3名衝線，無緣衛冕，周三與此役首圈出局的任子威等隊友，轉戰男子5000米接力賽衝金。而中國女隊昨晚同場出戰3000米接力賽，在最後一圈反壓加拿大隊以4分03.863秒摘銅，荷蘭隊則以4分03.409秒打破奧運紀錄，險勝韓國隊奪金。挪威隊以9金5銀7銅在獎牌榜力壓德國隊及美國隊居首，荷蘭隊以6金4銀2銅排第4位，中國隊以4金3銀2銅暫列第8位。

（北京冬奧）