曼聯遭逼和 近3仗不勝 爭前四再受打擊 C朗新年續食白果

曼聯上半場多次快速反擊奏效，開賽8分鐘即有兩次反擊攻勢，復任正選的C朗在6分鐘接應妙傳單刀扣過門將費沙科士打起腳，被敵衛護空門擋出；2分鐘後查頓辛祖起腳射門再被救出。戰至21分鐘，「紅魔」快速反擊，拉舒福特右路快放傳中予查頓辛祖門前先開紀錄，近三場入兩球。C朗於完半場前傳中予保羅普巴門前破網，但C朗越位在先「食詐糊」，半場領先1：0。

辛祖開紀錄 近3戰入兩球

比賽期間雨勢持續，修咸頓過去兩場英超曾打和曼城及反勝熱刺，換邊後3分鐘憑鋒將查阿當斯在右路妙射扳平，令紅魔連續3場失波，其後哈利馬古尼及C朗的攻門無功而還；作客的「聖人」反擊亦未再添紀錄，終以1：1完場。曼聯24戰40分，與韋斯咸同分，落後第3的車路士7分。修咸頓主帥夏辛侯爾執教RB萊比錫時曾與蘭歷克共事，最終在這場「師徒對決」和氣收場。

看守領隊蘭歷克領軍曼聯近4仗均只入1球，包括作客被般尼逼和。蘭歷克賽前稱進攻不力問題不應只是C朗責任，「球隊過去數仗已創造足夠多機會，只是沒取得足夠入球。不僅是C朗，也是其他進攻球員的問題」。蘭歷克承認今夏需簽入年輕前鋒做卡雲尼的「接班人」，「卡雲尼今夏約滿，我們需要一名出色的中鋒，相信球會上下都意識到這一點」。

曼聯近季無緣錦標，今季復勇的門將迪基亞也苦笑謂，「我認為有人詛咒了曼聯 ，當我總是問及這問題，或跟隊友討論時，也不知道到底發生什麼事。我們本應爭取更多錦標和榮譽，但就是不知為何球隊表現欠佳」。

熱刺殘陣迎狼隊 軒達臣文尼復出助紅軍征般尼

至於熱刺經過聯賽兩連敗後21戰36分，踢少3場落後曼聯4分，今晚主場迎戰狼隊。領隊干地確認艾歷迪亞、奧利華史基普及坦根加因傷缺陣，新兵賓坦古亞及古路施夫斯基或「擔正」。而利物浦作客榜尾的般尼，領隊高普確認隊長佐敦軒達臣將復出，沙迪奧文尼亦已歸隊復操，但最後才決定能否上陣。