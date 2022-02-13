體壇快訊：吳安儀世界賽兩連勝出線

40歲飛人加特連退役

2004年雅典奧運「百米飛人」加特連，前晚乘40歲生日宣布退役。他向已故NBA名宿高比拜仁致敬，認為這名美國同鄉的堅持，啟發他對田徑的熱忱。加特連在3屆奧運獲1金2銀2銅，曾四奪世界賽金牌，被視為最接近「牙買加飛人」保特的男將，但去年因傷在奧運選拔賽出局。

公羊猛虎決戰超級碗

美式足球聯盟（NFL）超級碗於香港時間明早7時上演，由洛杉磯公羊主場迎戰辛辛那提猛虎。公羊在季後賽次圈淘汰坦帕灣海盜，令名將布拉迪無法再奪標，其後宣布退役。公羊今場決戰將爭取自1999年後再奪超級碗，猛虎則要爭取首度登頂。

艾阿里世冠盃奪季

應屆非洲冠軍兼埃及勁旅艾阿里，昨於世界冠軍球會盃季軍戰面對亞洲盟主兼沙特阿拉伯球會希拉爾，憑後衛耶沙伊巴謙頭槌梅開二度，加上前鋒艾迪卡達及中場艾蘇利亞各建一功，以4：0大勝有中場馬菲奧斯彭利拿及卡奴早段領紅被逐的希拉爾。