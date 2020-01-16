烏克蘭男將舉反戰標語 IOC：宣揚和平不處罰

靴拉斯基夫治前天早上出戰鋼架雪車男子首輪，賽後向場內鏡頭展示以烏克蘭國旗為背景，印上「No War in Ukraine（烏克蘭不要戰爭）」字句的紙牌。他前晚戰畢4輪，在25人中以18名畢業，21歲男將閆文港則屈居兩名德國隊選手之下奪銅，成為中國隊雪車雪橇項目史上冬奧獎牌第一人。而中國隊昨於速度滑冰增添一金，高亭宇在男子500米以34.32秒破奧運紀錄姿態奪金，為東道主今屆第4金。

靴拉斯基夫治賽後解釋舉牌原意，「與所有人一樣，我不想戰爭發生，希望國家和平，世界和平。這就是我的立場，因此我要為和平而戰」。俄羅斯軍隊在烏克蘭周邊軍演，令烏克蘭局勢持續緊張，靴拉斯基夫治即使身處北京亦為此擔憂，並希望奧運人士支持自己的舉動。

ESPN報道，雖然IOC的奧林匹克約章訂明，運動員不可在奧運場館展示政治、宗教或種族宣傳，但該會表示因靴拉斯基夫治的舉動為宣揚和平，不會處分。