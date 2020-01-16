花滑新星華莉娃禁藥案今聆訊 IOC委員斥俄羅斯「無藥可救」 促暫禁賽奧運遭拒

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華莉娃上周一協助俄奧委會奪得花滑混合團體金牌，惟翌日證實於去年12月一次藥檢中，驗出對有治療心絞痛作用的禁藥曲美他嗪呈陽性。她隨即上訴，獲俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）解除臨時禁賽令，惟IOC、世界反禁藥組織（WADA）及國際滑冰聯盟上訴至CAS。CAS決定於本港時間今晚8時半聆訊，翌日交代裁決結果，結果將關乎這名15歲女將周二能否出戰女子單人滑。

IOC發言人稱無意集體審判

華莉娃風波令俄羅斯禁藥問題再成焦點。WADA首任主席、現任IOC資深委員迪克龐德，回應華莉娃禁藥風波時，批評俄羅斯在禁藥問題死不悔改，認為現時IOC容許該國以俄奧委會名義參賽做法過度寬容，建議暫停俄羅斯的參賽權，「如它們（俄羅斯）無藥可救，讓它暫停參與一、兩屆奧運，直至能把禁藥問題控制為止」。俄羅斯隊3年前已被WADA指控涉政府支援的大型禁藥計劃，遭禁止參與國際大賽4年，上訴獲減刑一半，在東京奧運及北京冬奧均只能以俄奧委會名義出戰。

IOC發言人阿當斯表示，法律原則是容許每個人單獨審判，不應「一竹篙打一船人」，因此不會把一班被假定為無辜的人集體審判並拒諸門外。他又認為，只准俄羅斯隊以俄羅斯奧委會名義參賽已是強硬措施，「它們不能如以往一樣參賽，不能展示國旗、奏國歌，已是很強硬的制裁，並且仍在實施中」。

記者揭發事件遭死亡恐嚇

此外，英媒報道兩名率先披露華莉娃藥檢「肥佬」的體育網站Insidethegames記者，近日於網上接獲死亡恐嚇。另有英國記者於北京追問華莉娃禁藥風波時，遭身旁的多名俄羅斯記者包圍辱罵，並向她威脅說「俄羅斯記者可以把你撕成碎片」。