盧卡古駕車一石二鳥 牽引敵衛減輕防務 世冠盃領銜爭冠

車路士vs.彭美拉斯 明晨00：30開賽

盧卡古於周中世冠盃四強一箭定江山，助車路士淘汰希拉爾，建功過程縱不清脆，惟至少有利重建信心，今晚決賽乘勢再衝擊彭美拉斯防線。不過，某某重拾射門鞋真的很重要、最重要嗎？剛好上周提及「雙特不能並存」，兩個中場季季轟廿粒，擺在一起仲唔掂？或許這樣一說便意識到當非如斯，可惜天然惰性促使日常斷估冇辛苦，懶於探求真相。盧卡古的天價轉會費涉及許多因素，不值得納入談論，單講場上作用則包括入球而遠不止於入球，一如主帥杜曹在上月敗走曼城後直言：「有時他需負責輸送……我們希望給他供應叩關，但他同為團隊一部分。」

攻守兼備 有利解放夏維斯華拿

留意杜曹可沒有刻意點名抨擊，純粹墮入傳媒陷阱而已——當然有點不忿、有點怨氣講多兩句也正常，畢竟根據xG乃傾向悶和的大戰中，盧卡古錯失了全場最佳機會，反倒輸給一記破關率五十分之一的冷箭，所以其實杜曹同時讚揚整體防務，毋須點名，盧卡古的壓迫遮線自然包含其中。由此又恰好對照季初評價，盧卡古的攻守綜合能力，勝過已賣走的基奧特及譚美阿巴謙，而且有條件讓夏維斯或華拿重回最擅長的第二前鋒位置。

前線人滿之患 華拿普列錫淪邊緣人

事實上夏維斯亦屬車路士傷病疲困境的一分子，周中復任正選司職輔鋒，一樣表現不俗，為下半季提供更多變化。老實說，亦不止一次批評，車仔前場太多人，個別位置卻捉襟見肘，後果為攻兵如普列錫被迫串演翼衛。前線人滿為患解決不了，只能視乎狀態和戰術揀擇。例如於更強調高位逼搶與同步無球走動的場合，可直接由夏維斯做中鋒；需要明確簡易傳送目標和禁區存在感牽引敵衛的話，盧卡古便屬不二之選。目前看來，以華拿與普列錫較難爭上主力。

鬥彭美拉斯或排四後衛

翼衛匱乏之憂倒是似乎走出死胡同，近期杜曹開始轉用混合的三中堅/四人防線陣式。演變之初為四二二二，算是較能穩住後防，尋回多一點攻守平衡；上一輪英超再轉成四三三/四一四一，全面壓住熱刺輕鬆退敵。真正效果尚待觀察，惟起碼可供今仗參考，因為周中再用三中堅顯見左路不穩，下半場更嚴重跌watt，遇上彭美拉斯快速靈活善於突襲的鋒線，大抵四後衛較有效防範反擊。

話說世冠盃雖由歐洲球隊壟斷，上次失冠為十年前，偏偏當時正好是車仔決賽不敵巴西球會。未知可否趕及檢測陰性親自督師的杜曹，會否驚驚哋？

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。