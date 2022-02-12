體壇快訊：安察洛堤迎西甲百戰

塞內加爾世界排名創新高

國際足協公布最新世界排名，塞內加爾隊首奪非洲國家盃冠軍後排名再創新高，由20名升至18名，續做非洲「一哥」。亞洲區方面，中國隊及香港隊均微跌1位，分別排第75及148名；日、韓排名則上升，分別升至23和29名。

川崎浦和決戰日超盃

新一季日職下周五開鑼，今午12時35分先有日本超級盃打頭陣，由上季日職盟主川崎前鋒與日皇盃冠軍浦和紅鑽，在橫濱日產競技場爭奪新球季首個錦標，日職官方YouTube頻道免費直播賽事。破日本國內轉會費紀錄加盟的「泰國美斯」猜拿迪普桑格辛，勢為川崎演處子戰。

奧蘇職業賽8強止步

兩屆冠軍的英籍名將「火箭」奧蘇利雲，昨於職業桌球員錦標賽8強以局數3︰6不敵澳洲名將尼爾羅拔臣出局，後者將鬥希堅斯與占美羅拔臣的勝方。至於中國好手顏丙濤雖3次打出單桿過百，但仍以局數5︰6僅負鶴健士，同告8強止步。