愉園欠薪被禁國際轉會 貝鈞奇重申非「體育會」責任

兩前外援共追討29萬

22名上季愉園職球員去夏披露球會共拖欠約550萬元薪金，其後入稟勞資審裁處追討。盧斯安奴及米基爾去年8月獲勞審處判申索得直，分別可追討約17萬及12萬元，FIFA收到二人投訴及調查，上月要求愉園在限期前支付欠薪不果後，頒令足總禁止愉園任何國際轉會，甚至註冊新球員。前夢想FC外援祖亞昆於2020年同因欠薪告上FIFA獲判勝訴，夢想會籍被罰在3個轉會窗禁止註冊新球員。

消息指勞審處判決後，部分愉園球員確有從資方收到款項，但同時仍有部分球員從未收回欠薪。香港足總確認收到FIFA回覆，稱相關個案仍在進行中而不便回應，有消息會再作公布。

FIFA禁令針對「足球俱樂部」

貝鈞奇接受查詢時重申，FIFA禁令是針對上季參加港超的「愉園足球俱樂部」，而非「愉園體育會」，而他已於2020年底辭任「足球俱樂部」董事一職，並補充勞審處已撤消對「體育會」所有欠薪申索，強調「香港法律大於一切」。