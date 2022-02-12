籃網棄夏登 換西蒙斯重組三巨頭 波辛傑斯離獨行俠投巫師 簡達轉投火箭後被裁

當錫轟個人新高51分 領俠破艇

多支球隊在昨晨轉會窗關閉前完成交易，最矚目的無疑是籃網與76人的交易，前者將夏登及邁沙普換至76人，換來賓西蒙斯、薛夫居里、杜蒙特及兩個首輪選秀權，這亦意味籃網將組成新「三巨頭」，惟西蒙斯今季在鬧離隊下未曾上陣，狀態成疑，勢令籃網爭標形勢再添變數。

至於達拉斯獨行俠則意外地將星級中鋒波辛傑斯及一個次輪選秀權換至華盛頓巫師，換來甸韋迪及射手比頓斯。而球隊昨在NBA常規賽缺少該名內線主力下，憑另一球星盧卡當錫獨取生涯新高的51分，率軍主場以112：105挫洛杉磯快艇，四連勝後續居西岸第5位。

其餘較注目的轉會包括近期高調關注中國人權的波士頓塞爾特人中鋒簡達，與舒路達及般奴費蘭度，齊被換至侯斯頓火箭，惟簡達在交易後隨即被棄用，成為自由身。

夏登明星賽任占士隊後備

另外，將於本月21日舉行的NBA明星賽，昨完成分隊選人，杜蘭特隊正選成員包括安必特、威金斯、崔爾楊格、摩蘭特及塔圖；勒邦占士隊正選則為勒邦占士、安迪度高安普、史堤芬居里、迪羅辛及約基治。值得一提的是，剛與杜蘭特分道揚鑣的夏登，被選入勒邦占士隊的後備名單。