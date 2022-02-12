朱定文短道速滑初賽止步 鬥武大靖等強敵自覺已盡全力 放眼下月世界賽

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朱定文同組對手除了力爭衛冕的武大靖，還有意大利隊混合團體接力銀牌成員施格爾，以及荷蘭隊的賀格維夫。他與賀格維夫首次起步均出現偷步，重新起步後發揮亦受影響，在首個彎位已遭其餘3人拋離。賀格維夫於最後一圈摔倒撞牆，未能完成比賽，最終武大靖以40.230秒率先衝線，並造出初賽最快成績。朱定文則以44.857秒獲得小組第3，但未能取得4個最佳第3席位晉級準決賽。

世界賽後定方向 仍盼續當運動員

朱定文賽後坦言成績未如理想，指受日前多場短道速滑出現犯規影響，在開賽首個彎位不敢與對手硬碰，因而遭對手大幅拋離。初戰冬奧即面對世界紀錄保持者武大靖，朱定文表示在眾多高手旁邊一同起跑不太適應，「但今次有機會出戰如此高水平的比賽，跟其他對手同場競技，挑戰自我，我覺得已經完成了今次的任務」。

他透露冬奧後將隨港隊備戰下月於加拿大蒙特利爾舉行的世界賽，並考慮是否繼續兼顧運動員及學業，「始終想繼續當運動員，但兼顧兩方面比較難，需要時間考慮」。至於武大靖的隊友任子威及孫龍均順利晉級，兩人將在明日的準決賽正面交鋒，力爭殺入同晚舉行的決賽。

中國隊昨亦出戰男子5000米接力準決賽，其間與加拿大隊互有領先。戰至第34圈，李文龍於接棒後摔在冰面，被加拿大隊、意大利隊及日本隊反超，中國隊最終在小組敬陪末席。惟裁判翻看重播後，指加拿大隊的冰刀觸及李文龍的冰刀，導致其摔倒，判定中國隊與獲得前兩名的加拿大和意大利隊齊齊晉級決賽。

刷世績入決賽 舒爾廷兩連霸

此外，荷蘭隊女將舒侯廷於1000米半準決賽刷新世界紀錄後，再於決賽力壓韓國隊的崔敏靜封后，完成兩連霸。

（北京冬奧）