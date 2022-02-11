古天奴傳射 謝拉特讚具級數 維拉遭列斯聯逼和 熱刺反負干地首兩連敗

古天奴昨仗30分鐘妙射得手，後於38及43分鐘兩度助攻予積及藍斯建功，在13分鐘內交出一入球兩助攻，助維拉半場以3：2反超前有丹尼爾占士梅開二度的列斯聯。列斯聯換邊後扳平，加上維拉完場前有安斯干沙兩黃一紅被逐，雙方激戰踢成3：3各得1分。維拉22戰27分排11名，列斯聯少4分排15。

古天奴上陣3次入球助攻各二

古天奴自上月中由巴塞隆拿借至維拉，在處子戰主場對曼聯後備入替即建功，回歸英超後3場交出2入球及2次助攻，也成自2004年8月以來，首個在頭兩場英超主場都有入球的維拉球員。謝拉特賽後大讚這名曾在利物浦共事的前隊友盡顯級數：「他的視野和洞察力都十分出色，如果不喜歡看古天奴比賽，哪不如不要看足球。我們為他提供一個再度享受足球的舞台，他現在十分高興，但體能仍需提升，經過更多訓練和比賽，相信會有更出色發揮。」若古天奴持續有此表現，維拉勢完季後啟動條款以3300萬鎊（約3.5億港元）買斷他。西班牙傳媒報道，即使古天奴重拾狀態，巴塞下季也無意收回己用。

諾域治射手普基38秒建功今季最快

同日熱刺在領先2：1下，完場前10分鐘連失兩球，加上補時入球「食詐糊」，主場以2：3反負修咸頓，領隊干地在聯賽錄得兩連敗，賽後21戰36分，落後多踢3場排第4的韋斯咸4分；「一哥」曼城藉馬列斯及奇雲迪布尼「士哥」，主場以2：0輕取賓福特，24戰60分續居首，為「藍月」近4季同期最高分數。

諾域治主場1：1被水晶宮逼和，主隊射手迪姆普基開賽38秒先開紀錄，是今季英超至今最快入球，客軍由韋費特沙夏轟入世界波扳平，但此子其後12碼宴客。諾域治近3場聯賽不敗後以23戰17分排第18，落後少踢1場的紐卡素1分。另外，阿仙奴領隊阿迪達證實，在奧巴美揚離隊後，將由前鋒拿卡錫迪續任隊長至季尾。