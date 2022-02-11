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2022年2月11日星期五
羽生結弦4A失手三連霸夢碎 「梗頸四」飲恨嘆前功盡廢 陳巍壓兩日將封王
朱定文短道速滑登場挑戰武大靖
俄新星未獲金牌疑服禁藥 料因15歲獲輕判
中國隊自由式滑雪憾負美國摘銀
AC米蘭收素闖意盃4強 基奧特起孖膺首席射手
體壇快訊：港將李心怡膺跳繩世冠
電視精選
古天奴傳射 謝拉特讚具級數 維拉遭列斯聯逼和 熱刺反負干地首兩連敗
蘇馬虐貓累韋斯咸失兩贊助商
盧卡古破入球荒奠勝 車路士闖世冠盃決賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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