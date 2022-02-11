羽生結弦4A失手三連霸夢碎 「梗頸四」飲恨嘆前功盡廢 陳巍壓兩日將封王

【明報專訊】日本隊「冰王子」羽生結弦昨於北京冬奧花樣滑冰男子單人滑自由滑挑戰空中旋轉四周半跳（4A）。儘管場上兩次摔倒，終僅得「梗頸四」，三連霸夢碎兼無緣頒獎台。他賽後自嘆「或許這努力並沒得到任何回報」，但4A動作仍獲國際滑冰聯盟（ISU）認定，成為花滑史上首人。他的勁敵、美國隊華裔選手陳巍則獲金牌。
無綫J2台、港台電視32 早上10：00 / 下午13：00/晚上19：00直播
力爭冬奧三連霸的羽生結弦，日前於單人滑短節目以第8名晉級。賽前訓練多次嘗試做出4A的他，昨在自由滑選用日本1990年代電影《天與地》配樂，登場不久即嘗試做出高難度的4A動作，但落冰時摔倒挑戰失敗。他在緊接的四周跳亦受影響，於落地時再次摔倒。惟「冰王子」趕及修正，順利完成後三周半跳、後外點冰四周跳連Euler跳及後內三周跳等動作，最終在技術分及表演分合共獲得188.06分，於自由滑排名第3。連同在短節目得分，總分為283.21排名第4，無緣獲得獎牌。
ISU認證史上首人做4A動作
雖挑戰4A動作未竟全功，不過羽生結弦開賽的第一跳，賽後仍獲ISU認定為史上首個4A跳。完成壯舉的他賽後眼泛淚光，對未能完美完成4A感到失望，「或許這努力並沒得到任何回報，但我覺得自己已傾盡全力了。我知道在比賽上是不可以失誤的，那樣的話是無法贏得比賽的，但今（昨）日的表現正正對應了配樂《天與地》」。被問到日後會否繼續挑戰4A，他表示「需更多時間考慮」。
至於在短節目以破世界紀錄姿態首名晉級的陳巍，在自由滑延續強勢，獲得最高分的218.63分，成為第7名獲得男子花滑個人金牌的美國隊選手。他賽後亦盛讚羽生結弦為「史上最偉大的花滑選手」，另直言對奪金感難以置信，「我從未想像自己的花滑生涯能走得這麼遠。我總是發夢能在奧運出戰和贏得獎牌，但這非常困難，我不知道自己可否實現這目標」。銀牌及銅牌分別由日本隊的鍵山優真和宇野昌磨包辦。至於中國隊的金博洋則以第9名完賽。
俄選手致羽生結弦失誤遭恐嚇
此外，羽生結弦在短節目賽後曾指因落地時踏中冰面破洞出現失誤，俄羅斯傳媒Sport-Express指，俄羅斯奧委會小將莫薩利夫近日疑收到羽生結弦支持者的死亡恐嚇，指他是導致場上出現破洞的「兇手」，事後更關閉社交網帳戶。