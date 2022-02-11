羽生結弦4A失手三連霸夢碎 「梗頸四」飲恨嘆前功盡廢 陳巍壓兩日將封王

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力爭冬奧三連霸的羽生結弦，日前於單人滑短節目以第8名晉級。賽前訓練多次嘗試做出4A的他，昨在自由滑選用日本1990年代電影《天與地》配樂，登場不久即嘗試做出高難度的4A動作，但落冰時摔倒挑戰失敗。他在緊接的四周跳亦受影響，於落地時再次摔倒。惟「冰王子」趕及修正，順利完成後三周半跳、後外點冰四周跳連Euler跳及後內三周跳等動作，最終在技術分及表演分合共獲得188.06分，於自由滑排名第3。連同在短節目得分，總分為283.21排名第4，無緣獲得獎牌。

ISU認證史上首人做4A動作

雖挑戰4A動作未竟全功，不過羽生結弦開賽的第一跳，賽後仍獲ISU認定為史上首個4A跳。完成壯舉的他賽後眼泛淚光，對未能完美完成4A感到失望，「或許這努力並沒得到任何回報，但我覺得自己已傾盡全力了。我知道在比賽上是不可以失誤的，那樣的話是無法贏得比賽的，但今（昨）日的表現正正對應了配樂《天與地》」。被問到日後會否繼續挑戰4A，他表示「需更多時間考慮」。

至於在短節目以破世界紀錄姿態首名晉級的陳巍，在自由滑延續強勢，獲得最高分的218.63分，成為第7名獲得男子花滑個人金牌的美國隊選手。他賽後亦盛讚羽生結弦為「史上最偉大的花滑選手」，另直言對奪金感難以置信，「我從未想像自己的花滑生涯能走得這麼遠。我總是發夢能在奧運出戰和贏得獎牌，但這非常困難，我不知道自己可否實現這目標」。銀牌及銅牌分別由日本隊的鍵山優真和宇野昌磨包辦。至於中國隊的金博洋則以第9名完賽。

俄選手致羽生結弦失誤遭恐嚇

此外，羽生結弦在短節目賽後曾指因落地時踏中冰面破洞出現失誤，俄羅斯傳媒Sport-Express指，俄羅斯奧委會小將莫薩利夫近日疑收到羽生結弦支持者的死亡恐嚇，指他是導致場上出現破洞的「兇手」，事後更關閉社交網帳戶。

（北京冬奧）