響應環保 紅軍熱刺膺綠色冠軍 12指標冠絕英超 曼城欲提早實現淨零排放

去年11月的第26屆聯合國氣候峰會（COP26）中，關注到體育界可為全球綠色環保付出一分力，據報連當時乘飛機出戰英國本土比賽的曼聯也遭質疑。英超早已於2019年，在英國廣播公司體育頻道（BBC Sport）籌劃下，已展開類似環保榜的計劃。

曼聯曾被批乘飛機戰本土賽

BBC Sport前年開始，與獲聯合國支持的體育積極峰會（Sport Positive Summit；簡稱SPS）合作，就8個綠色環保項目，研究每季20間英超球會在有關工作的可持續性，並每年予以新排名，結果熱刺成為首屆「綠色環保榜」盟主。主辦機構去季增設生物多樣性、教育及溝通和接觸3項目，總數達11項（見右表），卻也阻不了熱刺蟬聯冠軍，而去屆只排第5的利物浦則異軍突起，追至與熱刺同得23分，只差1分便滿分。

利物浦和熱刺有何過人之處？兩者均透過本身的媒體渠道，積極與其他可持續發展的組織合作，又鼓勵隊內的球星挺身參與其中。他們在處理動植物方面都別出心裁，例如「紅軍」在其足球學院種植逾900多棵樹、樹籬笆、灌木、野花及蔬菜外，還與當地的刺蝟協會合作保護這種動物。

可持續發展涵蓋球員出賽住宿

熱刺則在球員住宿處建造一個農舍來協助飼養蝙蝠，同時也有一個野生動物走廊。出賽方面，熱刺乘坐使用生物燃料的交通工具，使排放量減逾80%，利物浦也已表示效法。上述兩者甚至與阿仙奴和修咸頓已承諾，配合已簽署聯合國主導的《體育促進氣候行動框架》方針，到2030年減少50%排放，及至2040年會實現淨零排放，惟英超一哥曼城據報更野心勃勃，目標是提早10年，於2030年實現淨零排放。

談及首膺「綠色冠軍」，利物浦行政總裁賀根說：「環境對任何球會和所處的社區都非常重要。我們將續致力研究訓練、比賽及交通等受關注的環保問題，以減少或抵消對環境的影響。」熱刺行政總裁居倫也指出：「續登綠色環保榜首是對我們的極大認可。球會現須挑戰自己，讓這計劃走得更遠。」